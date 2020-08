Arrivate in Sardegna sette nuove aquile di Bonelli (Di venerdì 7 agosto 2020) ROMA – Anche quest’anno, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, sono arrivate in Sardegna sette aquile di Bonelli, che saranno liberate prossimamente nell’ambito del progetto Aquila a-Life. Si tratta di tre femmine e quattro maschi, arrivati il 4 agosto a Porto Torres. Lo fa sapere in una nota stampa Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra). Leggi su dire

