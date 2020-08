80 persone pregano nel negozio? Non è moschea abusiva (Di venerdì 7 agosto 2020) Francesca Galici La Corte di Cassazione ribalta la sentenza della Corte d'Appello: 80 persone che pregano in un negozio non lo trasformano in una mosche abusiva Ottanta persone che pregano in un negozio il venerdì sera non bastano ai giudici per parlare di moschea abusiva. Questo è quello che emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione. Il Tribunale ha annullato con rinvio una sentenza della Corte d'Appello di Milano, che condannava un cittadino ivoriano a un'ammenda di 3mila euro per violazione del testo unico dell'edilizia. I giudici di secondo grado avevano rilevato una variazione abusiva della destinazione d'uso del locale commerciale affittato dal giovane ivoriano a Oggiono. Il ... Leggi su ilgiornale

gnzocco : @Storace Questi pregano per aumentare i salari e regolarizzare gli immigrati, non pensano agli agricoltori e a come… - Antonel96845608 : @Marco68200894 @Pontifex_it Moltissime persone pregano per ottenere qualcosa, ma non è questo lo scopo della preghi… - unculturedgirl : @holdentinlizzie è normale, non ci preoccupare amo. non importa se lo stato è laico, quando un paese ha molte perso… - PaolaLipera : Vi sembra normale che i carabinieri bloccano funzione funebre in chiesa con 13 persone in 300 mq, invece a 300 musu… - TesiniFederica : @0kkult0 @Pontifex_it le persone che hanno fede pregano e talvolta anche quelle che non credono. Senza speranza si muore. -

Ultime Notizie dalla rete : persone pregano Bimbo di 11 anni colpito da infarto, trasferito da Isernia a Napoli grazie alla polizia: è grave Fanpage.it Papa all'udienza: "Preghiamo per il Libano"

La Rete Mondiale di Preghiera del Papa. Il Video del Papa è un’iniziativa di portata globale per diffondere le intenzioni di preghiera mensili del Santo Padre. Preghiamo per tutte le persone che lavor ...

Covid, a Villaspeciosa un positivo e 15 persone in quarantena. Il sindaco: “Niente caccia all’uomo”

Melis: “La situazione è sotto controllo, ci sono continue interlocuzioni con positivo, forze dell’ordine tutte e ATS. Vi chiedo di evitare la caccia all’uomo e al migrante, come detto ieri se mi rende ...

La Rete Mondiale di Preghiera del Papa. Il Video del Papa è un’iniziativa di portata globale per diffondere le intenzioni di preghiera mensili del Santo Padre. Preghiamo per tutte le persone che lavor ...Melis: “La situazione è sotto controllo, ci sono continue interlocuzioni con positivo, forze dell’ordine tutte e ATS. Vi chiedo di evitare la caccia all’uomo e al migrante, come detto ieri se mi rende ...