VIDEO | A Ciampino una piazza per Morricone, la sindaca: “Dopo il Covid spazi da vivere” (Di giovedì 6 agosto 2020) CIAMPINO – Dopo il lockdown e le restrizioni determinate dalla pandemia Covid-19, a Ciampino, ieri sera, sulle note di un quartetto d’archi, è stata inaugurata una piazza alla memoria del maestro Ennio Morricone, recentemente scomparso. Leggi su dire

Agenzia_Dire : A #Ciampino una piazza per #EnnioMorricone. - ComEroe : RT @pl_ciampino: Festa della Repubblica. Le Frecce Tricolori hanno omaggiato con il loro passaggio la città di Ciampino (Video ripreso dall… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Ciampino

RomaToday

Esplosione a Beirut, boato sentito a 200km di distanza: "Sembra Hiroshima" Due esplosioni udite fino a Cipro, a 200 chilometri di distanza, hanno devastato Beirut. Diversi quartieri sono ridotti in ma ...“Questa moto ti ha portato via, ma resterai per sempre nei nostri cuori” così recita un video postato sul profilo Facebook di Angelo Ferrari, il giovane di 21 anni che ha perso la vita ieri, venerdì 3 ...