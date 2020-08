Vicenza, auto finisce nel canale: muore giovane calciatore. Grave l’amica (Di giovedì 6 agosto 2020) Si chiamava Davide Pilotto, 22 anni, il giovane calciatore morto mentre tornava a casa dopo un incidente. Grave l’amica che viaggiava con lui, Camilla Marcante. Incidente tra Caldogno e Maddalene di Vicenza: morto Davide Pilotto. Grave l’amica Secondo quanto ricostruito, il giovane, originario di Caldogno ma residente a Motta di Castabissara, era alla guida di … L'articolo Vicenza, auto finisce nel canale: muore giovane calciatore. Grave l’amica Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Al terribile lutto per la morte di Davide Pilotto, 23enne morto tragicamente nell’incidente di strada Lobia all’alba di mercoledì mattina, fa da parziale consolazione la notizia che almeno la passegge ...«Ho pianto due volte. Lo scriva pure, perché alla mia età non ci trovo niente di cui vergognarmi». Paolo Mocellin ha 71 anni e una vita trascorsa macinando chilometri facendo la spola - come agente di ...