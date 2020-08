Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2020 ore 12:30 (Di giovedì 6 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 6 AGOSTO 2020 ORE 12.20 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE PERMANGONO I DISAGI CON CODE IN ENTRATA NELLA CAPITALE GIÀ DA VIA DI SALONE NUOVAMENTE SUL TRATTO URBANO STAVOLTA TRA I CASELLI DI TIVOLI E CASTEL MADAMA SI PROCEDE LENTAMENTE IN USCITA DA Roma ANCHE CAUSA DELLA PRESENZA DI CANTIERI STRADALI SULLA VIA FLAMINIA CODE NEI DUE SENSI ALL’ALTEZZA DI RIANO FLAMINIO SULLA VIA CASSIA SI RALLENTA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI RAMMENTIAMO CHE AL MOMENTO VIA CAMPOBELLO A POMEZIA È CHIUSA PER INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLA MAGGIONA E VIA MESSICO PASSIAMO ALLA LINEA TRAM 2 CHE FINO AL 7 AGOSTO È ... Leggi su romadailynews

