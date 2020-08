Trump, 'il virus sta andando via, aprire le scuole' (Di giovedì 6 agosto 2020) ANSA, - WASHINGTON, 5 AGO - "Il virus sta andando via": lo ha detto il presidente americano Donald Trump nel corso di una conferenza stampa, elencando quelli che secondo lui sono i successi della sua ... Leggi su corrieredellosport

GassmanGassmann : Ancora 1200 morti in un giorno in USA e più di 50.000 contagi. Ora io dico, anche chi ha un pensiero legittimamente… - ilpost : Trump aveva pubblicato su Facebook una sua intervista a Fox News in cui diceva che «i bambini sono quasi immuni» al… - fabiochiusi : Come vi rispondono Twitter e Fb è importante. Ma a che livello si deve ridurre un essere umano per usare la poltr… - Mia71744618 : RT @GassmanGassmann: Ancora 1200 morti in un giorno in USA e più di 50.000 contagi. Ora io dico, anche chi ha un pensiero legittimamente co… - BomprezziMarco : RT @Miti_Vigliero: Facebook e Twitter stoppano Trump: disinforma sul virus -