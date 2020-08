Sky, Trevisani: "Col Barça serve il Napoli pre lockdown! Ci possiamo divertire..." (Di giovedì 6 agosto 2020) Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport, ha commentato il momento del Napoli a pochi giorni dalla sfida contro il Barcellona: "Se il Napoli riesce a essere quello pre lockdown o quello della finale di Coppa Italia, allora ci può far ... Leggi su tuttonapoli

Il13Apostolo : @IvanBiancoNeroJ #bergomi fottiti tu e @SkySport che ti tiene lì! @sky voglio gli sconti sui pacchetti, xché vi pag… - RomaFregnona : #Adani? A Sky? Ancora co Bergomi e Trevisani? Maddai. Ah. È uscito allora. Da la si, quel posto de matti. #InterGetafe - NeroTifoso : L’unico competente in quel tavolo Lele Adani, (Trevisani a parte) #InterGetafe #inter #conte #sky #adani #Bergomi - GobboSpartano : E vai col 'triplete': al post-partita Europa League tre esponenti del disagio antijuventino Adani-Bergomi-Trevisani… - xxfrank35 : RT @BillyCostigan17: Fatemi capire c’è #Bergomi tra le tendenze perché dice che l’Inter non è protetta mediaticamente?Lui che lavora da ann… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Trevisani Champions ed Europa League, le partite in diretta tv su Sky: la guida tv Sky Sport Sky, Trevisani: "Col Barça serve il Napoli pre lockdown! Ci possiamo divertire..."

Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport, ha commentato il momento del Napoli a pochi giorni dalla sfida contro il Barcellona. Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport, ha commentato il ...

Inter Getafe, Trevisani: ora si vede l´Inter di Antonio Conte

Ospite in trasmissione a Sky Sport nel post partita di Inter Getafe, il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato la buona vittoria di ieri sera dei nerazzurri sugli spagnoli per due reti a zero sp ...

Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport, ha commentato il momento del Napoli a pochi giorni dalla sfida contro il Barcellona. Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport, ha commentato il ...Ospite in trasmissione a Sky Sport nel post partita di Inter Getafe, il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato la buona vittoria di ieri sera dei nerazzurri sugli spagnoli per due reti a zero sp ...