Siviglia Roma 2-0 LIVE: fine primo tempo INTERVALLO (Di giovedì 6 agosto 2020) Alla MSV-Arena di Duisburg, gli ottavi di finale di Europa League 2019/20 tra Siviglia e Roma: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Alla MSV-Arena di Duisburg, Siviglia e Roma si affrontano nel match valido per la gara secca degli ottavi di finale dell’Europa League 2019/2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Siviglia Roma 2-0 MOVIOLA fine primo tempo – INTERVALLO 43′ GOL DEL Siviglia – Ocampos scappa sulla sinistra, supera in velocità Ibanez e mette in mezzo per En-Nesyri che a porta vuota mette dentro 35′ Chance per Zaniolo – Inserimento in area del classe ’99 che calcia con potenza, Diego Carlos salva tutto in ... Leggi su calcionews24

