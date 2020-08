Serious Sam 4 è stato rinviato e ha una nuova data di uscita (Di giovedì 6 agosto 2020) Secondo quanto riferito, Serious Sam 4 presenterà sullo schermo centinaia di migliaia di nemici contemporaneamente: sfortunatamente dovrete aspettare ancora un po' prima di poterli falciare. Croteam ha annunciato oggi che la finestra di rilascio originale di agosto del gioco è stata posticipata, ma ora abbiamo una data precisa, ovvero il 24 settembre.Non è stato fornito alcun motivo specifico, sebbene il video incorporato nell'annuncio sia abbastanza divertente da placare un po' di dolore. Ad ogni modo i fan del titolo tanto atteso non dovranno aspettare poi molto.Aspettatevi che il gioco segua pesantemente il gameplay caotico della serie: una manciata di video rilasciati a maggio fornisce una buona indicazione di cosa dovremmo aspettarci. Aspettatevi quindi orde di nemici da uccidere con armi uniche e incredibili. ... Leggi su eurogamer

