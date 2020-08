Senegalese prova a stuprare quattro donne, orrore a Bari. Salvini: "Onore alla polizia" (Di giovedì 6 agosto 2020) Storie di ordinario degrado legato all'immigrazione. Siamo a Bari, dove un pregiudicato Senegalese di 25 anni è stato arrestato dopo aver cercato di violentare la bellezza di 4 donne. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo che una signora urlava in strada per il tentativo di violenza subita dal ragazzo di colore. Una vicenda rilanciata da Matteo Salvini sui social. Il leader della Lega rilancia un articolo della Gazzetta del Mezzogiorno che racconta la vicenda e commenta: "Un pregiudicato Senegalese di 25 anni è stato arrestato a Bari dopo aver cercato di violentare quattro donne. Grazie alla polizia locale, che è riuscito a bloccarlo, e a tutte le donne e agli uomini in divisa ... Leggi su liberoquotidiano

Picchia e insulta un senegalese sulla spiaggia di Castiglione. Il figlio prova a fermarlo: "Qui c'è spazio per tutti"

Ha raccontato di essere stato aggredito nella spiaggia libera a Castiglione della Pescaia, di essere stato oggetto anche di insulti razzisti. "Negro qui non ci puoi stare". Mamady Mankara ha 25 anni, ...

