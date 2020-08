Scuola, Speranza: “Riapriranno tutte e in piena sicurezza. Solo allora riterremo il lockdown definitivamente chiuso” (Di giovedì 6 agosto 2020) “Chiudere le scuole è stata la scelta più difficile, purtroppo è stata indispensabile. E’ evidente che a settembre dovremo ripartire. Riconfermo che l’intenzione del governo è molto chiara su questo punto: le scuole riapriranno tutte. Il nostro obiettivo è che riaprano in piena sicurezza”. E’ quanto ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso dell’informativa in Aula al Senato. “riterremo il lockdown definitivamente chiuso – ha precisato Speranza – Solo nel giorno in cui tutte le scuole di ogni ordine e grado potranno riaprire”. Per il ministro al momento non c’è un “rischio zero” e ... Leggi su lanotiziagiornale

Pronti ad affrontare la ripresa delle attività ad ottobre. In Parlamento il ministro della Salute Roberto Speranza preannuncia nuove linee guide, dalle scuole alle attività produttive. Con la scontata ...

Il ministro Speranza: "Ripartono crociere e fiere. A fine 2020 prime dosi del vaccino"

ROMA - Il ministro della Salue, Roberto Speranza, conferma in Senato: "Nel prossimo Decreto che porteremo al Consiglio dei ministri faremo ripartire alcune attività, come le attività fieristiche e le ...

