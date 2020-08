Roma, ritrovata a Termini la 14enne di Pavia scomparsa a luglio (Di giovedì 6 agosto 2020) È stata ritrovata oggi a Roma, alla stazione Termini, la ragazzina di 14 anni di Pavia che era scomparsa di casa da giovedì 30 luglio. La minorenne, ritrovata dalle forze dell'ordine, è in buone ... Leggi su leggo

