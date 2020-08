Quartararo: 'Strano essere considerato il favorito al titolo' (Di giovedì 6 agosto 2020) in testa al mondiale e in cima alla considerazione di tutti come favorito al titolo 2020 della MotoGP, vista anche l'assenza di Marc Marquez , ma i galloni dell'uomo da battere non fanno per Fabio ... Leggi su gazzetta

Quartararo: "Strano essere considerato il favorito al titolo"

Quartararo e il suo momento buio: "Mi sono chiesto cosa stessi facendo"

Fabio Quartararo ora che è in vetta al Mondiale di MotoGP ha raccontato uno dei momenti più brutti della sua carriera in Argentina nel 2018.

Quartararo: "Strano essere considerato il favorito al titolo"

