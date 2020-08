Manutenzione straordinaria: manca l'acqua per 4 ore a Salerno (Di giovedì 6 agosto 2020) Salerno Sistemi comunica che, al fine di eseguire interventi di Manutenzione straordinaria in via Giacomo Raccioppi, si rende necessario sospendere l'erogazione idrica in città, domani, venerdì 7 ... Leggi su salernotoday

antodeluca27 : RT @profgviesti: A 50 anni dall’istituzione delle regioni, è tempo di una “manutenzione straordinaria”. Tre grandi questioni: - chi fa che… - AlePizzuti : RT @federici_davide: Iniziato l’intervento di manutenzione straordinaria ai marciapiedi su Via di Santa Maria alle Fornaci, in prossimità d… - disasrl : Lavori di manutenzione straordinaria - maurquie : Montecorvino Pugliano, manutenzione straordinaria e potenziamento del sistema di videosorveglianza urbana - federici_davide : Iniziato l’intervento di manutenzione straordinaria ai marciapiedi su Via di Santa Maria alle Fornaci, in prossimit… -

Ultime Notizie dalla rete : Manutenzione straordinaria Feltre Manutenzione straordinaria della rete viaria comunale L'Amico del Popolo Banconisti per supermercati, fabbri, operai Addetti alla manutenzione d’impianti, tecnici

Per le seguenti offerte si contatti GiGroup filiale di Perugia Largo Cacciatori delle Alpi Tel. 075 50 11 602 - Fax. 075 50 17 445 Email: perugia.cacciatori.cv@gigroup.com 1 TECNICO HARDWARELa risorsa ...

Gerace ed i suoi tesori: al via il corso di formazione “Chiese aperte”

Di Deborah Serratore – Gerace mette in luce i suoi tesori. Dal 31 luglio al 30 agosto 2020 infatti, il borgo reggino ospiterà il corso di formazione “Chiese aperte”, organizzato dall’associazione cult ...

Per le seguenti offerte si contatti GiGroup filiale di Perugia Largo Cacciatori delle Alpi Tel. 075 50 11 602 - Fax. 075 50 17 445 Email: perugia.cacciatori.cv@gigroup.com 1 TECNICO HARDWARELa risorsa ...Di Deborah Serratore – Gerace mette in luce i suoi tesori. Dal 31 luglio al 30 agosto 2020 infatti, il borgo reggino ospiterà il corso di formazione “Chiese aperte”, organizzato dall’associazione cult ...