Libero definisce «insulto» il tweet di Adinolfi su Francesca Pascale e Paola Turci ma poi le chiama “amiche speciali” (Di giovedì 6 agosto 2020) Libero ci prova ma non ci riesce. La presunta relazione tra Paola Turci e Francesca Pascale che si sostanzierebbe nella fotografia di un bacio su uno yatch – stando a quanto crede il paese e a quanto si legge sui social – ha scatenato le ire di Adinolfi. Il tweet del rappresentate del Popolo della famiglia sul legame tra le due donne non è piaciuto nemmeno a Libero, che lo ha definito «insulto». Peccato poi che, all’interno del pezzo in questione, si parli di “amiche speciali”. LEGGI ANCHE >>> Come Mario Adinolfi ha preso malissimo la nuova relazione dell’ex di Berlusconi Libero contro Adinolfi su ... Leggi su giornalettismo

