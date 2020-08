La sanità pubblica è certezza: deve essere così anche per quella privata accreditata (Di giovedì 6 agosto 2020) Nel 2012 scrissi dei dubbi che avevo per lo screening della Regione Lombardia riguardo il tumore della mammella. In quella occasione una paziente raccontava dei dubbi che infondevano telefonate di un centro privato accreditato, la Maugeri, che ha avuto diverse vicissitudini giudiziarie, per eseguire “approfondimenti” di diagnosi dubbi a lei e ad altre amiche. Sono trascorsi molti anni e un’altra lettrice mi ha raccontato la sua esperienza di qualche giorno fa. “Sono stata chiamata dalla Regione Lombardia per fare lo screening mammografico in una struttura privata accreditata di Milano. Stavo aspettando con ansia questa chiamata perché mi ero accorta di avere un nodulo al seno sinistro. Durante il periodo di chiusura per Coronavirus non avrei potuto indagare prima, quindi lo screening programmato mi avrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano

