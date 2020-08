La disdetta dell'accordo sui frontalieri «è un atto doveroso» (Di giovedì 6 agosto 2020) La posizione della Lega dei Ticinesi a seguito del risultato dello studio sulla convenzione del 1974 Leggi su media.tio.ch

tvsvizzera : La disdetta unilaterale dell'accordo sui #frontalieri tra #Svizzera e #Italia del 1974 è possibile, ma da sola non… - soloiltoro : @azulejos80 @Ruttosporc @SkySport @SkyJuve Mandato disdetta alla scadenza dell'abbonamento.come me altri 4 amici. - Valeria23549267 : @SkySport io vi pago per sentire i bruciori di lato B dell'incompetente Bergomi . ?? La disdetta sarà tappa obbligat… - gattoacrobata : Non riuscendo ad avere notizie sulla visita disdetta durante il #lockdown provo a prenotare online il numero di chi… - DanPai : @Gabry89 Fra l’altro chi ha dato disdetta dell’affitto sempre a fine febbraio? ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : disdetta dell La disdetta dell'accordo sui frontalieri «è un atto doveroso» Ticinonline La disdetta dell'accordo sui frontalieri «è un atto doveroso»

LUGANO - L'accordo del 1974 tra Svizzera e Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri può essere disdetto unilateralmente. È la conclusione a cui è giunto uno studio del'Università di ...

Coronavirus Roma, dipendenti comunali disertano i test Covid: «Rischiamo le vacanze»

Niente test Covid, prima c’è la vacanza. Centinaia di dipendenti del Comune di Roma, dopo aver prenotato, mesi fa, un appuntamento con l’istituto di previdenza capitolino per sottoporsi all’esame sier ...

LUGANO - L'accordo del 1974 tra Svizzera e Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri può essere disdetto unilateralmente. È la conclusione a cui è giunto uno studio del'Università di ...Niente test Covid, prima c’è la vacanza. Centinaia di dipendenti del Comune di Roma, dopo aver prenotato, mesi fa, un appuntamento con l’istituto di previdenza capitolino per sottoporsi all’esame sier ...