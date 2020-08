Juventus, in caso di addio di Sarri si valuterebbero i profili di Paulo Sousa e Inzaghi (Di giovedì 6 agosto 2020) Ma secondo La Gazzetta dello Sport, non sono nemmeno da tralasciare le piste che porterebbero a Zidane, Mauricio Pochettino e non sarebbe nemmeno da scartare l'ipotesi che porterebbe a Massimiliano ... Leggi su it.blastingnews

marcoconterio : ?? In caso di flop contro il Lione, potrebbero separarsi le strade di Maurizio #Sarri e della #Juventus e secondo Re… - 024russo : RT @EL10juve: Erano pessimisti sullo scudetto, ora lo sono su #JuveOL, nel caso anche domani gli vada male?? tornerebbero ad esserlo per i q… - fantus74 : RT @EL10juve: Erano pessimisti sullo scudetto, ora lo sono su #JuveOL, nel caso anche domani gli vada male?? tornerebbero ad esserlo per i q… - clini_ale : RT @EL10juve: Erano pessimisti sullo scudetto, ora lo sono su #JuveOL, nel caso anche domani gli vada male?? tornerebbero ad esserlo per i q… - Berzin34 : RT @EL10juve: Erano pessimisti sullo scudetto, ora lo sono su #JuveOL, nel caso anche domani gli vada male?? tornerebbero ad esserlo per i q… -