Iscrizioni Serie C, lo stupore di Ghirelli e il solito timore: “4 problemi da risolvere, rischio collasso” (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha esaminato le domande di ammissione al campionato di Lega Pro 2020-2021, che inizierà il 27 settembre, che sono state presentate da 52 club dei 55 aventi diritto. Le 52 domande presentano documentazione completa. Le società che non hanno presentato domanda di iscrizione sono 3: Campodarsego, Robur Siena e Sicula Leonzio. Entro il 12 agosto prossimo è fissato il termine per il deposito della documentazione per l’iscrizione della Juventus Under 23 mentre il termine per le società retrocesse dalla Serie B è il 24 agosto prossimo. “Sono, prima di tutto, dispiaciuto per i tre club che non si sono iscritti- dichiara Francesco Ghirelli – Presidente Lega Pro. Si è rilevato un alto numero di Iscrizioni anche in un periodo difficile per ... Leggi su calcioweb.eu

