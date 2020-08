Inter, si ragiona sul futuro di Nainggolan: ipotesi scambio con Cragno (Di giovedì 6 agosto 2020) Milano, 6 agosto 2020 " Non c'è molto tempo per l'Inter in questa estate. La squadra lunedì affronterà i quarti di finale di Europa League , ma in generale ci sarà poi un solo mese di tempo tra la ... Leggi su quotidiano

fdrp16 : @VlnN94 Allora noi stiamo col comandante Al di là dell'idiozia comprovata di Paratici Agnelli non è un coglione che… - IgpPioli : Bonaventura vicinissimo all'Inter. Grande desiderio di Conte, che vede nel marchigiano un giocatore più funzionale… - Mbapepp91 : @CavalloTommaso @Totiii_Ali @DiMarzio @Alexis_Sanchez @Inter @ManUtd @SkySport Devi vedere io se intrattengo un dis… - Inter_Rompi : Ma Piero quando passa le veline ci ragiona? - Bubu_Inter : Ecco, così già si ragiona. Trattativa clamorosa con questi numeri. Lo prendi gratis e lui si abbassa sensibilmente… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter ragiona Inter, si ragiona sul futuro di Nainggolan: ipotesi scambio con Cragno Quotidiano.net Inter, si ragiona sul futuro di Nainggolan: ipotesi scambio con Cragno

Milano, 6 agosto 2020 – Non c’è molto tempo per l’Inter in questa estate. La squadra lunedì affronterà i quarti di finale di Europa League, ma in generale ci sarà poi un solo mese di tempo tra la fine ...

Cinema Verticale, il cortometraggio Apple registrato interamente su iPhone 11 Pro

The Stunt Double è il titolo del nuovo cortometraggio pubblicato da Apple sul proprio canale ufficiale di YouTube, ma è la categoria in cui si inserisce, Cinema Verticale, che esemplifica il modo del ...

Milano, 6 agosto 2020 – Non c’è molto tempo per l’Inter in questa estate. La squadra lunedì affronterà i quarti di finale di Europa League, ma in generale ci sarà poi un solo mese di tempo tra la fine ...The Stunt Double è il titolo del nuovo cortometraggio pubblicato da Apple sul proprio canale ufficiale di YouTube, ma è la categoria in cui si inserisce, Cinema Verticale, che esemplifica il modo del ...