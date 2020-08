“Il battesimo con formula ‘noi ti battezziamo’ non è valido”: in moltissimi rischiano di doverlo rifare dopo l’annuncio del Vaticano (Di giovedì 6 agosto 2020) Il battesimo impartito usando la formula “noi ti battezziamo” non è valido, è come se non sia mai stato fatto. E quindi i battesimi impartiti in questo modo non sono validi. È quanto ha stabilito la Congregazione per la Dottrina della Fede che contesta abusi liturgici effettuati da sacerdoti, una decisione che è stata approvata anche da papa Francesco che “ne ha ordinato la pubblicazione”, come riferisce l’ex Sant’Uffizio. “Quando il ministro dice ‘Io ti battezzo…’ non parla come un funzionario che svolge un ruolo affidatogli, ma opera ministerialmente come segno-presenza di Cristo”, ha spiegato il Vaticano. Quindi tradurre quell’io con “noi”, per dare al rito un senso comunitario, rende di fatto il sacramento non valido. ... Leggi su ilfattoquotidiano

rusembitaly : ?? Oggi si celebrano i 1032 anni dal Battesimo della Rus’ ?? Nel 988 Vladimir I il Santo, Gran Principe di Kiev, si… - KattInForma : Papa Francesco, il battesimo è valido con una sola formula, quella della Tradizione. - Kameel38408204 : RT @acistampa: #PapaFrancesco, non si può cambiare arbitrariamente la formula del #Battesimo - vaticannews_it : #6agosto La Congregazione per la Dottrina della #Fede in un “responsum” si esprime su due quesiti riguardanti il… - louisfornellist : RT @HuffPostItalia: 'Il battesimo con formula 'noi ti battezziamo non è valido'. Moltissimi rischiano di doverlo rifare -

Ultime Notizie dalla rete : “Il battesimo Lamezia Terme, celebrata in Cattedrale la Veglia Pasquale Calabria News