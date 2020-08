Garcia: “E’ tutto nelle nostre mani, abbiamo perso il ritmo partita” (Di giovedì 6 agosto 2020) Garcia, tecnico del Lione, alla vigilia della gara in Champions League contro la Juventus, ha parlato in conferenza stampa: “Domani? E’ tutto nelle nostre mani, dobbiamo giocarci la qualificazione ai quarti. Ci sono pro e contro, diciamo che giocando quattordici partite può rimetterti in pista, ma questo magari rende più stanca la Juventus che ha vinto lo scudetto. Non bisogna più pensare comunque che loro sono stanchi, a noi manca il ritmo ma ci presentiamo qua in vantaggio e l’ultima prestazione in Coppa di Lega ha dimostrato che siamo in buone condizioni. Non c’è niente del passato che può essere in moto nella mia mente per questa partita, dispiace non ci siano i tifosi perché il calcio è fatto ... Leggi su alfredopedulla

