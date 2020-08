E’ morto il cagnolino abbandonato da una coppia sul balcone (Di giovedì 6 agosto 2020) Dopo una lite i due avevano abbandonato l’abitazione, “scordandosi” la bestiola sul terrazzo. Il gran caldo di questi giorni ha stremato l’animale, che nonostante il salvataggio da parte dei Vigili del Fuoco, non è sopravvissuto. E’ stato abbandonato per due giorni su un balcone, sotto il sole, senza acqua: un cagnolino di razza Pinscher, che … L'articolo E’ morto il cagnolino abbandonato da una coppia sul balcone proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

