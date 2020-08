Daisy Coleman si è suicidata. La ragazza fu vittima di violenza sessuale e in passato aveva raccontato l’episodio in un documentario Netflix (Di giovedì 6 agosto 2020) La ragazza di 23 anni, Daisy Coleman, si è suicidata. Fu vittima di violenza sessuale nel 2012 insieme a un’amica nel corso di una festa. Divenne famosa per aver avuto il coraggio di raccontare l’episodio in un documentario prodotto da Netflix. Daisy Coleman non c’è più. La 23enne, 9 anni dopo aver subito un terribile … L'articolo Daisy Coleman si è suicidata. La ragazza fu vittima di violenza sessuale e in passato aveva raccontato l’episodio in un documentario ... Leggi su newnotizie

