Daisy Coleman si è suicidata | in un documentario su Netflix la storia delle violenze subite

Daisy Coleman si è suicidata a 23 anni dopo aver raccontato la violenza sessuale subita in adolescenza in un documentario disponibile su Netflix. La notizia è stata diffusa dalla madre di Daisy, Melinda. La giovane era stata al centro del documentario Audrie & Daisy di Netflix. Nella web-serie racconta di essere stata stuprata a quattordici

