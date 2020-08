Covid, firmato il protocollo sicurezza con le regole per il rientro a scuola (Di giovedì 6 agosto 2020) Accordo tra ministero dell'Istruzione e i sindacati della scuola. Nel testo anche misure per eliminare il fenomeno delle "classi pollaio" Leggi su repubblica

dariofrance : Ho firmato un decreto da 20mln di € per ristorare le perdite degli organizzatori di fiere e congressi cancellati, a… - RegLombardia : #LNews Il presidente della Regione Lombardia, @FontanaPres ha firmato una nuova ordinanza anti Covid in vigore da… - rome_museum : 20 milioni di euro per le mostre d'arte cancellate, annullate o rinviate a causa dell'emergenza sanitaria. Questo è… - GazzettadellaSp : 'Firmato il documento per le modalità attuative del protocollo anti-Covid' - demian_online : rinuncerà all'eventuale ricovero? Avrà già lasciato foglio firmato presso il suo notaio di fiducia? #covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid firmato Emergenza Covid-19, firmato il protocollo d’intesa per il sostegno alle imprese di Villorba TrevisoToday Scuola, 50mila posti in più tra docenti e Ata

Roma, 5 agosto 2020 - Assunzioni contro le classi-pollaio. La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha firmato un'ordinanza che prevede oltre 50mila posti in più fra docenti e Ata, con una priorità ...

Covid, balzo in avanti del contagi: preoccupa chi torna dall'estero

Fanno un balzo in avanti i contagi in Sicilia: l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute parla di 21 casi in più. Oltre a 5 migranti "positivi", ospiti in un centro di Ragusa, preoccupano ...

Roma, 5 agosto 2020 - Assunzioni contro le classi-pollaio. La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha firmato un'ordinanza che prevede oltre 50mila posti in più fra docenti e Ata, con una priorità ...Fanno un balzo in avanti i contagi in Sicilia: l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute parla di 21 casi in più. Oltre a 5 migranti "positivi", ospiti in un centro di Ragusa, preoccupano ...