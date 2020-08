Coronavirus, i dati del 6 agosto: nulla di rassicurante sul numero contagi (Di giovedì 6 agosto 2020) Il bollettino del 6 agosto sull’andamento del Coronavirus in Italia, diramato dal Ministero della Salute. Fonte foto: (Pixabay)Sono 402 i nuovi contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore, 6 i decessi A Roma ricoverate 56 persone, due in terapia intensiva Bollettino medico odierno dell’ospedale Leonardo Spallanzani di Roma: “In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 56 pazienti. Di questi 45 sono positivi al tampone per la ricerca del Sars-Cov-2, 11 sottoposti ad indagini”. Non sono affatto numeri bassi e che lascerebbero pensare ad un ottimismo per il futuro prossimo. “Due pazienti necessitano di Terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio – Si legge ancora nella nota dell’ospedale romano – o presso altre strutture ... Leggi su chenews

