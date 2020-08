Bergomi: «MVP? Ronaldo più presente e più determinante di Dybala» (Di giovedì 6 agosto 2020) Bergomi ha così parlato dagli studi di Sky Sport ieri sera a proposito dell’elezione di Paulo Dybala a MVP della Serie A 2019-2020 Bergomi ha così parlato dagli studi di Sky Sport ieri sera a proposito dell’elezione di Paulo Dybala a MVP della Serie A 2019-2020. Ronaldo MEGLIO DI Dybala- «Ricordiamo che Dybala prima del lockdown faceva panchina. Non discuto che abbia deciso diverse partite anche in quel periodo, ma non si può essere così assolutisti e avere tutte queste certezze. Il grande campione dev’essere titolare fisso. E Ronaldo non fa mai panchina… Sarri ha detto che far giocare insieme Dybala e Ronaldo è sempre ... Leggi su calcionews24

