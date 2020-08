Benedetta Parodi, compleanno fuori dagli schemi: “Lo festeggio lavorando” (Di giovedì 6 agosto 2020) compleanno fuori dagli schemi per Benedetta Parodi, che compie 48 anni. La conduttrice, infatti, ha celebrato l’evento con i suoi colleghi di Bake Off Italia, il celebre programma di Real Time, lavorando. In attesa di poter realizzare i suoi nuovi progetti, così, continua ad impegnarsi anche in estate con estrema professionalità. È stata proprio Benedetta Parodi, con delle stories su Instagram, a raccontare che quello di quest’anno sarebbe stato, per lei, un compleanno completamente diverso e fuori dagli schemi: niente vacanze, che sono già terminate, e niente riposto. Oggi è il mio compleanno e volevo festeggiare anche un ... Leggi su dilei

E’ tempo di spegnere le candeline per Benedetta Parodi che oggi festeggia il suo compleanno. Non al mare, non in montagna ma sul set di Bake Off Italia. La conduttrice è già andata in ferie con la sua ...

