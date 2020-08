Auto si ribalta a Olevano sul Tusciano: grave 43enne (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Versa in gravissime condizioni all’Ospedale Ruggi di Salerno A.P. l’uomo di 43 anni che a bordo della sua Auto questa mattina prima delle sei, mentre viaggiava da Olevano sul Tusciano per cause non note, ha perso il controllo della vettura ed è ed finito fuori carreggiata facendo un volo di circa 4 metri. I soccorsi mezzi di soccorso prontamente intervenuti hanno dovuto richiedere intervento di vigili del fuoco di Giffoni Valle Piana per poter estrarre l’uomo dalla vettura e portarlo d’urgenza presso l’ospedale San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona dove si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni. Sul posto anche i carabinieri di Battipaglia per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24

CasilinaNews : #Zagarolo, inseguimento mozzafiato a #ValleMartella: auto si ribalta ma il passeggero scappa dai Carabinieri… - CorriereCitta : Vede la pattuglia dei Carabinieri e fugge, scatta l’inseguimento: 27enne perde il controllo dell’auto e si ribalta - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Torino, carambola tra auto: si ribalta furgone - LecceSette : Scontro tra 4 auto per evitare un cane, traffico bloccato. A Lecce auto si ribalta in tangenziale - onnivori : Incidente in corso San Maurizio, auto si ribalta in mezzo alla strada - Torino Oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Auto ribalta Paura all'imbocco della tangenziale: auto si ribalta fuori strada TeleRama News Dall’arte condivisa con il papà a “Designer di auto del secolo”

Nel 1999 a Las Vegas viene nominato «Car Designer del Secolo». Ma quando torna a Garessio, dov’è nato, con gli amici di una vita è semplicemente Giorgetto. E chissà che domani non sia proprio lì, a fe ...

Zagarolo: vede la pattuglia dei Carabinieri e fugge, ma poco perde controllo dell'auto e si ribalta

Al termine di un inseguimento, i Carabinieri della Stazione di Colonna hanno arrestato un cittadino ...

Nel 1999 a Las Vegas viene nominato «Car Designer del Secolo». Ma quando torna a Garessio, dov’è nato, con gli amici di una vita è semplicemente Giorgetto. E chissà che domani non sia proprio lì, a fe ...Al termine di un inseguimento, i Carabinieri della Stazione di Colonna hanno arrestato un cittadino ...