Atlantia vuol far soldi pure sull’addio ad Autostrade. La società propone una scissione parziale per poi aprire la gara. Ma il Governo non rinuncerà all’ingresso di Cdp (Di giovedì 6 agosto 2020) C’era da aspettarselo: la strada per un accordo tra Aspi, Cdp e Governo è ancora piena di insidie e il confronto è stato ed è ancora aspro. Autostrade per l’Italia, nelle lettere inviate al Governo, lamenta “concrete difficoltà nel proseguimento positivo delle trattative”, con tanto di “esempi” sui temi al centro dell’impasse. Ma tra le proposte avanzate da Atlantia per realizzare l’uscita dei Benetton dal capitale di Aspi quella che difficilmente riceverà il parere favorevole del Governo è la vendita tramite un processo competitivo internazionale, che potrebbe anche escludere Cdp e consentirebbe ai Benetton di incassare il valore delle quote cedute. Ecco, dunque, che resta un’altra ipotesi: quella dello ... Leggi su lanotiziagiornale

TommyBrain : ATLANTIA – AUTOSTRADE - BENETTON, PER CHI VUOL CAPIRE' - TommyBrain : ATLANTIA – AUTOSTRADE - BENETTON, PER CHI VUOL CAPIRE' - IacobellisT : ATLANTIA – AUTOSTRADE - BENETTON, PER CHI VUOL CAPIRE' - TommyBrain : ATLANTIA – AUTOSTRADE - BENETTON, PER CHI VUOL CAPIRE' - IacobellisT : ATLANTIA – AUTOSTRADE - BENETTON, PER CHI VUOL CAPIRE' -

Ultime Notizie dalla rete : Atlantia vuol Atlantia vuol far soldi pure sull'addio ad Autostrade. La società propone una scissione parziale per poi aprire la gara. Ma il Governo non rinuncerà all'ingresso di Cdp LA NOTIZIA Borse, oro, petrolio: sale tutto, ma quanto durerà?

Il Nasdaq fa il nuovo record e allunga l’incantesimo dei mercati – In ascesa anche oro e petrolio – La liquidità delle banche centrali è il propellente decisivo, ma conta anche il calo del dollaro – I ...

Benetton sta mettendo nel sacco Conte

Entro la fine dell'anno il governo di Giuseppe Conte farà scattare gli aumenti dal primo gennaio delle tariffe autostradali che sono stati congelati negli ultimi due anni. Quindi contrariamente all'im ...

Il Nasdaq fa il nuovo record e allunga l’incantesimo dei mercati – In ascesa anche oro e petrolio – La liquidità delle banche centrali è il propellente decisivo, ma conta anche il calo del dollaro – I ...Entro la fine dell'anno il governo di Giuseppe Conte farà scattare gli aumenti dal primo gennaio delle tariffe autostradali che sono stati congelati negli ultimi due anni. Quindi contrariamente all'im ...