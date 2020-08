Armi nucleari miniaturizzate in Corea del Nord: l’assicurazione sulla vita del regime di Kim (Di giovedì 6 agosto 2020) La Corea del Nord ha sviluppato degli ordigni nucleari miniaturizzati che possono essere inseriti sui suoi missili balistici. Tutto ciò è contenuto in un rapporto riservato delle Nazioni Unite compilato da un panel di esperti che cita diversi Paesi, secondo cui i sei test nucleari condotti dal regime di Kim Jong-un – l’ultimo dei quali a settembre 2017 – sarebbero probabilmente serviti anche alla miniaturizzazione degli ordigni. Già in passato un servizio della Bbc del marzo 2016 faceva riferimento a questi famosi ordigni nucleari miniaturizzati adattati a dei missili balistici, prendendo come riferimento un dispaccio dall’agenzia Coreana Kcna. Inoltre nell’ottobre 2014, il comandante delle forze statunitensi in ... Leggi su ilfattoquotidiano

