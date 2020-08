Alessia Logli vince un concorso di bellezza: “Mamma sarebbe felice” (Di giovedì 6 agosto 2020) La figlia di Roberta Ragusa, Alessia Logli, ha vinto il concorso di bellezza ‘Miss Granprix 2020’ ed ha dedicato il successo alla madre. Nel 2012, quando aveva appena 10 anni, Alessia Logli ha subito un trauma dal quale difficilmente si riprenderà del tutto. La madre, Roberta Ragusa, è scomparsa nel nulla e non ha mai … L'articolo Alessia Logli vince un concorso di bellezza: “Mamma sarebbe felice” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

