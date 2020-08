20 migranti positivi a Matera. "Alcuni scappati dal centro d'accoglienza" (Di giovedì 6 agosto 2020) Michele Di Lollo È l’ennesimo caso. migranti affetti da coronavirus che fanno perdere le proprie tracce. Da sud a nord la situazione è incandescente Continuano le fughe di disperati. Da Sud a Nord si moltiplicano i migranti infetti da Covid-19 che abbandonano la quarantena senza alcun permesso delle autorità. Scappano dagli hotspot e fanno perdere le proprie tracce, mettendo a repentaglio la sicurezza di tutti. Un altro focolaio di coronavirus si registra in Basilicata. E sotto i riflettori finisce di nuovo una struttura di accoglienza. nodo 1880981 Dopo i 42 casi dei bengalesi ospitati a Potenza e Irsina (Matera), pure all’Hotel Old West a Ferrandina, in provincia di Matera, si contano numerosi casi positivi tra i 100 ... Leggi su ilgiornale

fanpage : ?? ULTIM'ORA Ex caserma di Treviso, 244 positivi al Covid - LegaSalvini : ??SETTE MIGRANTI POSITIVI AL CARA DI CALTANISSETTA E IL SINDACO SI RIVOLGE ALLA PROCURA - repubblica : Treviso, aumentano i migranti positivi nel centro di accoglienza - augusto_amato : 20 migranti positivi a Matera. 'Alcuni scappati dal centro d'accoglienza' - Deborah97527544 : @luigidimaio Come mai avete inviato parti e non verbali completi ? Prendetevi in giro fra di voi , magari fate qua… -

Ultime Notizie dalla rete : migranti positivi Migranti positivi, Michele Malafoglia Fdi: "L'Aquila paga le inadeguatezze del Governo" Il Capoluogo 20 migranti positivi a Matera. "Alcuni scappati dal centro d'accoglienza"

Continuano le fughe di disperati. Da Sud a Nord si moltiplicano i migranti infetti da Covid-19 che abbandonano la quarantena senza alcun permesso delle autorità. Scappano dagli hotspot e fanno perdere ...

Coronavirus, ex Caserma Serena: salgono a 244 i positivi

Si è conclusa nella serata di giovedì 6 agosto la processazione del terzo round di tamponi svolti su migranti e operatori del centro di accoglienza di Caiser,ex Caserma Serena. In una settimana di qua ...

Continuano le fughe di disperati. Da Sud a Nord si moltiplicano i migranti infetti da Covid-19 che abbandonano la quarantena senza alcun permesso delle autorità. Scappano dagli hotspot e fanno perdere ...Si è conclusa nella serata di giovedì 6 agosto la processazione del terzo round di tamponi svolti su migranti e operatori del centro di accoglienza di Caiser,ex Caserma Serena. In una settimana di qua ...