Viviana, sparita col figlio in autostrada dopo un incidente? Covid e quei 100 km che non tornano: quei dubbi inquietanti (Di mercoledì 5 agosto 2020) Che fine hanno fatto Viviana Parisi, 43 anni, dj e vocalist torinese d'origine e trapiantata in Sicilia ormai da diversi anni, e il figlio Gioele di 4? Si tratta della donna scomparsa insieme al figlio dopo un incidente nei pressi di Caronia, provincia di Messina. Lieve incidente in autostrada, dopo il quale ha scavalcato il guard-rail insieme al suo piccolo ed è scomparsa nei boschi: la cercano da lunedì pomeriggio con volontari, cani, elicotteri, droni. Ma non la trovano. Disperato il marito: "Dovevano andare a fare una commissione qui vicino, non ho capito perché fossero lì", spiega, riferendosi a quel tratto di autostrada, ad oltre 100 chilometri da Venetico, il paese dove la famiglia abita. Già, ... Leggi su liberoquotidiano

