Vittorio Sgarbi sospeso per 15 giorni dalla Camera. Fico: "Le regole vanno rispettate" (Di mercoledì 5 agosto 2020) “L’Ufficio di Presidenza della Camera ha deciso - all’unanimità - di sanzionare con 15 giorni di sospensione Vittorio Sgarbi per gli episodi dello scorso 25 giugno in Aula e gli insulti rivolti in quella sede alla vicepresidente Mara Carfagna e alla deputata Giusi Bartolozzi”. Lo riferisce su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico, che aggiunge: “Le regole del vivere civile vanno rispettate in ogni luogo”. Leggi su huffingtonpost

giusibartolozzi : RT @Roberto_Fico: L'Ufficio di Presidenza di @Montecitorio ha deciso - all’unanimità - di sanzionare con 15 giorni di sospensione Vittorio… - Mingucc : RT @Roberto_Fico: L'Ufficio di Presidenza di @Montecitorio ha deciso - all’unanimità - di sanzionare con 15 giorni di sospensione Vittorio… - mocettast : RT @Roberto_Fico: L'Ufficio di Presidenza di @Montecitorio ha deciso - all’unanimità - di sanzionare con 15 giorni di sospensione Vittorio… - antonellainver6 : RT @Roberto_Fico: L'Ufficio di Presidenza di @Montecitorio ha deciso - all’unanimità - di sanzionare con 15 giorni di sospensione Vittorio… - simonedallora : RT @Roberto_Fico: L'Ufficio di Presidenza di @Montecitorio ha deciso - all’unanimità - di sanzionare con 15 giorni di sospensione Vittorio… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi, battuta omofoba in tv: «Sei una nullità, ti piacciono gli uomini?» Il Messaggero Sgarbi sospeso 15 giorni alla Camera per gli insulti alla Carfagna

"L'Ufficio di Presidenza della Camera ha deciso - all'unanimita' - di sanzionare con 15 giorni di sospensione Vittorio Sgarbi per gli episodi dello scorso 25 giugno in Aula e gli insulti rivolti in ...

Rissa Sgarbi-Carfagna. Arriva la punizione (terribile) per Vittorio

Costa carissimo a Vittorio Sgarbi lo scontro andato in scena alla Camera con la vicepresidente dell'Aula Mara Carfagna e la deputata di Forza Italia Giusy Bartolozzi a margine della discussione sul ca ...

"L'Ufficio di Presidenza della Camera ha deciso - all'unanimita' - di sanzionare con 15 giorni di sospensione Vittorio Sgarbi per gli episodi dello scorso 25 giugno in Aula e gli insulti rivolti in ...Costa carissimo a Vittorio Sgarbi lo scontro andato in scena alla Camera con la vicepresidente dell'Aula Mara Carfagna e la deputata di Forza Italia Giusy Bartolozzi a margine della discussione sul ca ...