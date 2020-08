USA, deficit commerciale scende meno del previsto (Di mercoledì 5 agosto 2020) (Teleborsa) – Si restringe il deficit commerciale americano. Nel mese di giugno la bilancia commerciale ha mostrato un disavanzo di 50,7 miliardi di dollari, in aumento rispetto al passivo rivisto di 54,8 miliardi di maggio (-54,6 miliardi la prima lettura). Il dato, comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio americano, risulta leggermente peggiore delle stime degli analisti, che erano per un disavanzo di 50,1 miliardi di dollari. Le esportazioni sono salite del 9,4% a 158,3 miliardi e le importazioni salite del 4,7% a 208,9 miliardi di dollari. Leggi su quifinanza

