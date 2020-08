“Una pizza, per favore”: finge di ordinare ma chiama il 112. L’audio della telefonata alla polizia (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Una pizza in via… per favore”. La frase, proferita in tono concitato durante la chiamata all’operatore della polizia di Stato, è stato lo stratagemma utilizzato da una donna sudamericana, che vive a Torino, per chiedere aiuto. Poco prima, rincasando, il compagno si era accorto che il televisore non funzionava bene e aveva accusato del malfunzionamento la donna e il bambino di lei, di dieci anni: aveva percosso entrambi, dopo aver rotto lo schermo della tv. La donna, terrorizzata, ha allora fatto finta di voler prendere una pizza al bambino e si è appartata per fare la telefonata. L’operatore che le ha risposto ha subito compreso che non si trattava di un errore e che qualcosa non andava bene in casa. Così ha inviato ... Leggi su ilfattoquotidiano

poliziadistato : 'Una pizza in via..' ma il tono è concitato e Vincenzo agente @QuesturaTorino capisce che qualcosa non va e invia… - fattoquotidiano : Finge di ordinare una pizza e chiama la polizia: donna fa arrestare il compagno violento - fanpage : Chiama il 112 e finge di ordinare una pizza. Il poliziotto: “Così l’abbiamo salvata” - kiara86769608 : RT @ilfattovideo: “Una pizza, per favore”: finge di ordinare ma chiama il 112. L’audio della telefonata alla polizia - ilfattovideo : “Una pizza, per favore”: finge di ordinare ma chiama il 112. L’audio della telefonata alla polizia -

Ultime Notizie dalla rete : “Una pizza Ghali: «La mia fidanzata Mariacarla Boscono? Mi ama anche se la carriera finisce» Sette del Corriere della Sera