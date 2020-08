Swiss parla il Ceo: «La ripresa è più dura del previsto» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il 2020 per la compagnia elvetica «sarà una grande sfida», per ora le prenotazioni sono il 20% del normale Leggi su media.tio.ch

Ticinonline

ZURIGO - La ripresa dalla crisi del coronavirus richiede più del previsto per Swiss. L'anno corrente rappresenta una grande sfida per la compagnia aerea, ha dichiarato il presidente della direzione Th ...A differenza del periodo di lockdown, ora Swiss effettua voli non appena vengono superati i costi variabili quali cherosene e tasse. Attualmente il vettore perde meno di un milione di franchi al ...