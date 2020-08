Siviglia-Roma, Ocampos: “Sarà difficile per entrambe, non siamo favoriti. Finale? Prima dobbiamo vincere” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Lucas Ocampos lancia la sfida alla Roma.Domani sera sul campo della Schauinsland-Reisen-Arena andrà in scena la sfida tra la Roma e il Siviglia, che si affronteranno in occasione degli ottavi di Finale di Europa League: uno scontro diretto che nell'arco di novanta minuti decreterà quale squadra passerà il turno e approderà ai quarti di Finale.Alla vigilia del match, durante un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Sevilla, Lucas Ocampos ha caricato i suoi compagni di squadra in vista della gara contro la Roma:"Finale? Prima dobbiamo giocare con la Roma. Non possiamo pensare ad altro, sarà un ... Leggi su mediagol

