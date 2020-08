Siviglia, Monchi: «Facciamo in modo che la realtà superi i nostri sogni migliori» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Monchi, ex direttore sportivo della Roma, ha lanciato un messaggio social alla vigilia del match contro i giallorossi Monchi, attuale direttore sportivo del Siviglia ed ex della Roma, ha lanciato un messaggio social alla vigilia del match contro i giallorossi. «Zero scuse, massima soddisfazione. Ora ci manca un motivo e lo abbiamo in ognuno di voi, migliaia di tifosi del Siviglia che possiamo rendere felici in mezzo a tanta difficoltà. Proviamo di nuovo a fare in modo che la realtà superi i nostri sogni migliori. Forza Siviglia». Cero excusas, máxima ilusión.Ahora nos falta un motivo y el motivo lo tenemos en cada uno de vosotros, miles de sevillistas a los que podemos hacer ... Leggi su calcionews24

