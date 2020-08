Seconda ondata? Coronavirus, un pessimo bollettino: contagi e morti, si sale. Boom di positivi in Lombardia (Di mercoledì 5 agosto 2020) Cattive notizie dall'ultimo bollettino sull'emergenza Coronavirus diffuso dalla protezione civile italiana. Dopo due giorni di calo nella curva del contagio, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 384 nuovi positivi, per un totale di 248.803 positivi accertati da inizio pandemia. Alla vigilia, i nuovi contagi erano 190. Altre dieci le vittime, che portano i morti totali a 35.181 unità. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 12.646 (+164, +1,3%; ieri +8). Crescono ancora i ricoveri con sintomi, di tre unità: il totale è di 764 persone; alla vigilia l'aumento era stato di 27 unità. In terapia intensiva nessun nuovo ingresso per il secondo giorno consecutivo: in totale, 41 persone in tutta Italia ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Seconda ondata L'Europa combatte già la seconda ondata Covid, Italia "accerchiata". Pregliasco: "Conteniamo, ma rischiamo anche noi" L'HuffPost Meteo, previsioni: quando torna il caldo africano

Previsioni agosto 2020: quando torna il caldo africano. Il meteo per le prossime settimane e Ferragosto Sarà un agosto pazzerello questo dell’estate 2020 con continui capovolgimenti di fronte. Siamo s ...

