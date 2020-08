Salvate il soldato Arisa! Ecco perché va tutelata come i panda (Di mercoledì 5 agosto 2020) Questa è una riflessione che nasce da un punto fermo: Arisa è uno dei migliori talenti che esistano nella musica italiana, la sua voce cristallina e potente e la sua sensibilità artistica sono beni da preservare e tutelare. La carriera di Arisa parla da sola ed è costellata da tantissime soddisfazioni con sei album alle spalle (l’ultimo è “Una nuova Rosalba in città” del 2019) e due Best Of, ha vinto ben due Festival di Sanremo (sia nella categoria Nuove Proposte con “Sincerità” nel 2009 che tra i Big con “Controvento” nel 2014) e si contano altre quattro partecipazioni all’Ariston: nel 2010 con “Malamorenò”, nel 2012 con la bellissima “La notte” che si è classificata al secondo posto, nel 2016 con “Guardando il cielo” e infine nel 2019 con ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Salvate il soldato Arisa! Ecco perché va tutelata come i panda - Noovyis : (Salvate il soldato Arisa! Ecco perché va tutelata come i panda) Playhitmusic - - FQMagazineit : Salvate il soldato Arisa! Ecco perché va tutelata come i panda - LPNintendoITA : One Off Day ITA [115] Halo 3 (Blind): Attraversiamo La Foresta: Salvate Il Soldato Johnson! - aledibbs : @nicolo_frate Si vero, avevo sentito che Spielberg lo voleva ingaggiare per il remake di salvate il soldato ryan ta… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvate soldato Salvate il soldato Flaiano Il Fatto Quotidiano MotoGP, Il fallimento Honda: non ha saputo salvare il soldato Marquez

Il comunicato non dice molto, una manciata di parole: “accumulo di stress sulla zona operata”. Quello che è successo, però, è chiaro: la placca in titanio si è piegata per gli sforzi fatti, troppo gra ...

Amazon Prime Video migliori film di guerra | Agosto 2020

Ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, il film di Sam Mendes racconta la storia di due caporali inglesi, Tom Blake e William Schofield, incaricati di attraversare una zona di guerra per avvisare ...

Il comunicato non dice molto, una manciata di parole: “accumulo di stress sulla zona operata”. Quello che è successo, però, è chiaro: la placca in titanio si è piegata per gli sforzi fatti, troppo gra ...Ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, il film di Sam Mendes racconta la storia di due caporali inglesi, Tom Blake e William Schofield, incaricati di attraversare una zona di guerra per avvisare ...