Rosetti (UEFA): “I calciatori non possono giocare con le mani dietro la schiena” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il responsabile della Commissione Arbitrale dell’UEFA, Roberto Rosetti, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport alla vigilia del ritorno delle competizioni europee: “Ritengo che chi gestisce un gruppo di persone, abbia il dovere di prendersi cura di loro. Abbiamo chiamato tutti gli arbitri per sapere come stavano, è stato il primo approccio per sapere come se la passavano. Kulbakov ha continuato ad arbitrare per tutto il lockdown, altri non sono proprio usciti. Sono stati usati dei programmi di allenamento personalizzati. Poi abbiamo fatto dei reminders tecnici, per focalizzarci su alcuni aspetti tipici dell’attività arbitrale. I direttori di gara faranno un test per il Covid-19 almeno tre giorni prima di partire e ne faranno un altro appena arrivati nella location della partita. Ci siamo ... Leggi su ilnapolista

