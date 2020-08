Roma, sfumata l’intesa con Al Baker: Friedkin è ora più vicino (Di mercoledì 5 agosto 2020) La cordata guidata da Al Baker e la proprietà della Roma non hanno trovato l’intesa per la cessione della società giallorossa Secondo quanto riportato dal quotidiano Aljarida, Pallotta e la cordata guidata da Al Baker non hanno trovato l’intesa per la cessione della Roma. L’attuale presidente giallorosso avrebbe concesso all’imprenditore kuwaitiano solamente ventiquattro ore per superare l’offerta di Friedkin. Al Baker non avrebbe deciso di superare la cifra offerta dall’imprenditore statunitense che, adesso, sembra essere sempre più vicino all’acquisto della Roma. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

La cordata guidata da Al Baker e la proprietà della Roma non hanno trovato l'intesa per la cessione della società giallorossa Secondo quanto riportato dal quotidiano Aljarida, Pallotta e la cordata ...

