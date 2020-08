Ripresa delle lezioni, via libera a 50mila assunzioni (a tempo). Azzolina: “Ridurremo il numero di alunni per classe” (Di mercoledì 5 agosto 2020) La norma per assumerli era stata inserita nel Decreto Rilancio in vista della Ripresa delle lezioni. E ora la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha firmato l’ordinanza che fissa i criteri per la loro distribuzione sul territorio. A settembre nelle scuole italiane l’organico sarà aumentato di 50mila unità tra docenti e personale Ata, con l’obiettivo di garantire la didattica in presenza e ridurre il numero di alunni per classe. Con una clausola: se il coronavirus dovesse di nuovo dilagare nel nostro Paese e le scuole saranno chiuse un’altra volta, i neo-assunti saranno tutti licenziati. I sindacati li hanno già ribattezzati “precari usa e getta”, ma per Azzolina “grazie a questo ... Leggi su ilfattoquotidiano

beppe_grillo : Lo stato delle #Hawaii è il primo stato al mondo a proporre un “piano di ripresa economica femminista”, in cui si v… - fattoquotidiano : Industria, l’indice PMI fotografa una decisa ripresa dell’attività dell’area euro. Fiducia delle imprese italiane a… - Linkiesta : La titolare dell’Istruzione era quasi sconosciuta. Dotata di buone intenzioni, e non meno preparata dei predecess… - Michele20187778 : RT @fattoquotidiano: Ripresa delle lezioni, via libera a 50mila assunzioni (a tempo). Azzolina: “Ridurremo il numero di alunni per classe”… - fattoquotidiano : Ripresa delle lezioni, via libera a 50mila assunzioni (a tempo). Azzolina: “Ridurremo il numero di alunni per class… -

Ultime Notizie dalla rete : Ripresa delle Riapertura di nidi e materne: approvate le linee guida per la ripresa delle attività Siracusa News Simone Quatrana e Michelangelo Scandroglio, doppio concerto al Torrione di Santa Brigida

Continua con successo la nuova edizione di Empoli Jazz Summer festival nell’ambito di “Stasera Esco”, il contenitore spettacolare sostenuto dal Comune di Empoli per contribuire alla ripresa delle ...

Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, anteprima. I prezzi, la differenze e le offerte di lancio

Note 20 ha infatti un layout di camere identico a quello di S20 Plus: una camera principale da 12 megapixel F1.8, una fotocamera super wide da 12 megapixel F2.2 e un tele con sensore da 64 megapixel ...

Continua con successo la nuova edizione di Empoli Jazz Summer festival nell’ambito di “Stasera Esco”, il contenitore spettacolare sostenuto dal Comune di Empoli per contribuire alla ripresa delle ...Note 20 ha infatti un layout di camere identico a quello di S20 Plus: una camera principale da 12 megapixel F1.8, una fotocamera super wide da 12 megapixel F2.2 e un tele con sensore da 64 megapixel ...