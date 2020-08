Previsioni Meteo, tutto il tempo della settimana: ecco dove pioverà di più e dove invece ci sarà il sole fino al weekend (Di mercoledì 5 agosto 2020) Previsioni Meteo – Una settimana a due volti quella in corso sull’ Italia sotto il profilo del tempo. Nella sostanza, avremo due tipi di circolazione differenti: sul Nord Italia e anche sulle regioni del Medio Alto Tirreno, sulle Marche, andrà progressivamente riaffermandosi un campo di alta pressione con tempo in gran parte stabile e soleggiato. Anche le temperature saranno in progressivo aumento fino a divenire nuovamente calde, seppure non in maniera eclatante, verso il fine settimana; sulle regioni del medio e basso Adriatico, su quelle centro-meridionali appenniniche, soprattutto del versante orientale, e sul Sud Italia, Sicilia compresa, la circolazione, invece, ... Leggi su meteoweb.eu

