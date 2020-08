Power Book II: Ghost, il primo spinoff di Power dal 6 settembre su StarzPlay. Il trailer (Di mercoledì 5 agosto 2020) Power Book II: Ghost su StarzPlay il 6 settembre il primo spinoff con al centro Tariq. Ecco il trailer Il primo spinoff di Power è pronto a sbarcare dal 6 settembre su Starz negli USA e nel resto del mondo (dove è presente) su StarzPlay con rilascio settimanale degli episodi. Power Book II: Ghost parte pochi istanti dopo il finale della serie madre Power, interamente disponibile su StarzPlay e segue la nuova vita del protagonista Tariq St. Patrick (Michael Rainey, Jr.) che si divide tra e il suo ... Leggi su dituttounpop

News Serie TV

