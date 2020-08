PMI, 51 mln dal sistema camerale per il digitale (Di mercoledì 5 agosto 2020) Le camere di commercio mettono a disposizione delle PMI 51 milioni di euro in un triennio per voucher destinati a finanziare il passaggio al 4.0. Sale così a più di 110 milioni la dote complessiva che il sistema camerale ha messo sul piatto per le aziende in poco più di tre anni, per facilitare la transizione al digitale. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : PMI, 51 mln dal sistema camerale per il digitale - Notiziedi_it : PMI, 51 mln dal sistema camerale per il digitale - SviluppaInnova : ????#DecretoCrescita, 100 mln € per sostenere la #Digital #Transformation delle #PMI nel settore manifatturiero, è i… - Marco_Ventu : RT @ItaCooperativa: #Cooperative di comunità da Fondosviluppo bando da 1 mln per start up e cooperative già attive - fintechIT : RT @GIM_Legal: Consiglio #UE, per rilancio #economia, ha introdotto nuove norme che potenzieranno piattaforme #Crowdfunding; limite di racc… -

Ultime Notizie dalla rete : PMI mln PMI, 51 mln dal sistema camerale per il digitale Yahoo Notizie LA BOZZA DEL PROVVEDIMENTO

La moratoria per le Pmi viene estesa dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 ... di 2.800 milioni per l'anno 2024 e di 1.700 milioni per l'anno 2025. 500 mln per auto,aumentano incentivi Tra le ...

PMI, 51 mln dal sistema camerale per il digitale

Le camere di commercio mettono a disposizione delle PMI 51 milioni di euro in un triennio per voucher destinati a finanziare il passaggio al 4.0. Sale così a più di 110 milioni la dote complessiva che ...

La moratoria per le Pmi viene estesa dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 ... di 2.800 milioni per l'anno 2024 e di 1.700 milioni per l'anno 2025. 500 mln per auto,aumentano incentivi Tra le ...Le camere di commercio mettono a disposizione delle PMI 51 milioni di euro in un triennio per voucher destinati a finanziare il passaggio al 4.0. Sale così a più di 110 milioni la dote complessiva che ...