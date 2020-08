Muore Angela Capozzi, lacrime e dolore per Mario Trevi: il post commovente su social (Di mercoledì 5 agosto 2020) Momento di grande dolore per la famiglia Capozzi. Angela, figlia di Agostino Capozzi, alias Mario Trevi e cugina del noto cantante napoletano Gianluca Capozzi è deceduta qualche giorno fa. La donna aveva 54 anni e la sua scomparsa ha scosso il mondo della musica napoletana. Sconvolta l”intera comunità di Melito, comune d’origine della famiglia Capozzi. … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

drammatico : I miei amici quando non mi faccio sentire e poi sbuco per le serate alcoliche: CHI NON MUORE SI RIVEDE MADO ANGELA… - Notiziedi_it : Lutto, muore Angela: era la figlia di Mario Trevi e la cugina di Gianluca Capozzi - NapoliToday : #Cronaca Lutto, muore Angela: era la figlia di Mario Trevi e la cugina di Gianluca Capozzi - angela_giuri : RT @gliInvisibili: Rifugio di Rocca di Neto (KR) 'In un mondo dove ogni giorno l'amore muore, c'è chi non ha mai smesso di sperare.' Senz… - angela_massi : RT @lupovittorio42: Muore in Brasile il Vescovo Soares Da Costa, aveva dichiarato: il #Covid è una punizione di Dio contro l'omosessualità.… -

Ultime Notizie dalla rete : Muore Angela Lutto, muore Angela: era la figlia di Mario Trevi e la cugina di Gianluca Capozzi NapoliToday Schianto in vacanza ad Agropoli, muore turista 50enne

Lutto nel comune di Acerra per la scomparsa di Raffaele Iodice, per tutti Lello: aveva compiuto a marzo 50 anni. L’uomo è deceduto dopo essere stato trasferito all’ospedale “Ruggi” di Salerno in segui ...

Schianto sulla Cilentana, Raffaele muore in incidente stradale. Lascia moglie e tre figli

Raffaele Iodice, per tutti Lello, 50 anni, è deceduto a seguito di un incidente stradale sulla Cilentana, avvenuto all’alba di ieri, 3 agosto. L’uomo, originario di Acerra, era in vacanza a Marina di ...

Lutto nel comune di Acerra per la scomparsa di Raffaele Iodice, per tutti Lello: aveva compiuto a marzo 50 anni. L’uomo è deceduto dopo essere stato trasferito all’ospedale “Ruggi” di Salerno in segui ...Raffaele Iodice, per tutti Lello, 50 anni, è deceduto a seguito di un incidente stradale sulla Cilentana, avvenuto all’alba di ieri, 3 agosto. L’uomo, originario di Acerra, era in vacanza a Marina di ...